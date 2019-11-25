Malatya'da, yüzme havuzuna düşen temizlik işçisi öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, temizlik işçisi Mehmet Tufan (56), çalıştığı evin yüzme havuzuna düştü. Başından aldığı darbeyle yaralanan Tufan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde, Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Villa Kent konutlarında temizlik işçisi olarak çalışan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Mehmet Tufan, bahçede çalıştığı sırada dengesini kaybedip yüzme havuzuna düştü. Başını havuzun kenarına çarpan Tufan'ı kanlar içinde görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince havuzdan çıkarılan Tufan, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Tufan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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