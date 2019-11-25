HABER

Malatya'da, yüzme havuzuna düşen temizlik işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:52 | Son Güncelleme

MALATYA'da, temizlik işçisi Mehmet Tufan (56), çalıştığı evin yüzme havuzuna düştü.

Malatya'da, yüzme havuzuna düşen temizlik işçisi öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, temizlik işçisi Mehmet Tufan (56), çalıştığı evin yüzme havuzuna düştü. Başından aldığı darbeyle yaralanan Tufan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde, Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Villa Kent konutlarında temizlik işçisi olarak çalışan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Mehmet Tufan, bahçede çalıştığı sırada dengesini kaybedip yüzme havuzuna düştü. Başını havuzun kenarına çarpan Tufan'ı kanlar içinde görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince havuzdan çıkarılan Tufan, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Tufan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Yanan evlerini böyle izlediYanan evlerini böyle izledi
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma GünüKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korkunç olay! Pencereden atıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de korkunç olay!

Tekirdağ'da sivrisinek ısırığı bir kişinin ölümüne neden oldu

Tekirdağ'da şoke eden ölüm! 'Bu hastalığın kesin kanıtlanmış bir tedavisi yok'

Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.