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Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Adıyaman- Malatya yolu Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden, Ramazan Aksu yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobil, iddiaya göre Ali Seydi Arı'nın kullandığı 02 NA 968 plakalı otomobille Levent Şahin yönetimindeki 02 NA 188 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralıMalatya'da zincirleme kaza: 3 yaralıMalatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

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