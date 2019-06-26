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Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 23:48 | Son Güncelleme

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya-Ankara karayolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı.

Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Ankara karayolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada araçlarda bulunan 8 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre tali yoldan verildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

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