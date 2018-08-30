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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 44 T 1185 ticari araç, Mehmet Buyruk Caddesi Hürriyet Parkı yanında M.A.G. yönetimindeki 44 KE 774 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 M 0233 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü M.A.G. ve aynı araçtaki M.E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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2 yaralı Malatya trafik kazası

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