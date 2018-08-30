Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.Ş. idaresindeki 44 T 1185 ticari araç, Mehmet Buyruk Caddesi Hürriyet Parkı yanında M.A.G. yönetimindeki 44 KE 774 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 M 0233 plakalı minibüse çarptı.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü M.A.G. ve aynı araçtaki M.E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum