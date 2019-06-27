HABER

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:17 | Son Güncelleme

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Malatya'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Özsan Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Kemal Göçer'in kullandığı 16 JOF 96, Bülent Yılmaz yönetimindeki 44 EN 376, Sinan Karakuş'un sürdüğü 12 AP 577 ve Ali Çalım'ın idaresindeki 44 VL 088 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Çalım ile araçlarda bulunan Ali Yılmaz (7), Seher Özdemir (48), Gültekin Yılmaz (46) ve
Niyazi Özdemir yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendiII. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendi
Elektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldıElektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Malatya zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.