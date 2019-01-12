Malatya'daki cinayet

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen kadın ile annesinin cenazesi defnedildi.

Kemerköprü Mahallesi'nde kocası Ümit G. (38) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Sibel G. (30) ile annesi Eşe Fatma Yıldırım'ın (55), Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'ndan alınan cenazeleri evlerine getirildi.

Dua okunup helallik alınmasının ardından Alibaba Mezarlığı'na götürülen anne ve kızının cenazeleri, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Kemerköprü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Sibel G, boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini tehdit ettiği için jandarmaya başvurduğu ve zanlı Ümit G'ye mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Zanlıyla Sibel G'nin, 2 yıl önce evlendikleri ve çiftin ikinci evlilikleri olduğu, Ümit G'nin, karısı ile kayınvalidesini takip ettiği, evlerine girdiklerini gördükten sonra da cinayeti gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Merkez Battalgazi ilçesinde dün Ümit G, ayrı yaşadığı eşinin (30) babasının evine giderek, Sibel G. ile kayınvalidesi Eşe Fatma Yıldırım'ı av tüfeğiyle öldürmüştü.

