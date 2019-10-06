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Malatya'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:02 | Son Güncelleme

İş adamı İsmet Balıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da iş adamı İsmet Balıkçı'yı öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik fabrikasının sahibi İsmet Balıkçı'nın (77) çalışma odasında kesici aletle öldürülmesi olayının ardından yürütülen soruşturmada Y.H, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Y.H'nin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen bir ekmek bıçağı ele geçirildi.

Zanlının ifadesi üzerine olaya karıştığı iddia edilen Z.A. da evinde gözaltına alındı.

2 zanlının Yeşilyurt İlçe Jandarma Karakolunda işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Jandarma Malatya

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