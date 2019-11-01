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Malatya'daki cinayet anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:02 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması, Yahya E.'nin ise belindeki tabancasını çıkararak Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü, ilçe merkezinde meydana geldi. Meydanda yürüyen Yahya E., iddiaya göre kan davalısı Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Erdoğan belindeki tabancayı çıkarıp doğrultunca, Yahya E. de tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Erdoğan kanlar içinde yığılırken, Yahya E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Erdoğan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Yahya E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması ve Yahya E.'nin durumu fark edip yanındaki tabancayla Ömer Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

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