Malatya’daki cinayet soruşturmasında 1 tutuklama

Malatya’da 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 27 Mart Cumartesi gece 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi Hıdıroğlu Sokak’ta meydana gelen silahlı olayda, açılan ateş sonucu Cihan Şakar (38) ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre, olayın şüphelisi U.K. olarak değerlendirilirken, soruşturmayı genişleten ekipler B. A., M. K. ,A. K. ’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla B.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre olaya karıştığı tespit edilen U.K.’nin yakalanması içinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

