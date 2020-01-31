HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bağtepe Mahallesi'nde önceki gün Hasan Gültekin'in silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir zanlının evinde arama yapan ekipler, uyuşturucu olduğu sanılan toza temas etti.

Şüphelinin, tozun "siyanür" olduğunu iddia etmesi üzerine 3 jandarma personeli, Turgut Özal Tıp Merkezinde müşahede altına alındı. Tahlillerde siyanüre rastlanmadı, jandarma personeli taburcu edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlıdan S.G. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme! Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Battalgazi cinayet Jandarma Malatya

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

AFAD, deprem sonrası son durumu açıkladı: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

Elazığ depreminin bilançosu: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.