Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bağtepe Mahallesi'nde önceki gün Hasan Gültekin'in silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir zanlının evinde arama yapan ekipler, uyuşturucu olduğu sanılan toza temas etti.

Şüphelinin, tozun "siyanür" olduğunu iddia etmesi üzerine 3 jandarma personeli, Turgut Özal Tıp Merkezinde müşahede altına alındı. Tahlillerde siyanüre rastlanmadı, jandarma personeli taburcu edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlıdan S.G. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

