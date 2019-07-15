Malatya'daki darbe soruşturmasında 2 bin 244 dava açıldı 1-ARŞİV

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, 2'nci Ordu Karargahı ve 7'nci Ana Jet Üssü'nde meydana gelen olaylar nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan sonra en önemli kentlerden biri oldu. Darbe girişiminin ardından kentte, 3 yılda FETÖ/PDY ile mücadelede yürütülen soruşturmalarda 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapılırken, 2 bin 244 dava açıldı. Malatya'da, 15 Temmuz 2016 tarihinde, tüm medya organlarından darbe girişimi olduğunun duyurulmasının ardından, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, saat 23.00 sıralarında 2'nci Ordu Karargahı'na giriş yaptı. Dönemin Valisi Mustafa Toprak da 2'nci Ordu Karargahı önüne gidip, içeride olup bitenle ilgili bilgi almak istedi. 2'nci Ordu Karargahı'nda görevli Yüzbaşı Kemal Keskin, Vali Toprak'a silah çekip, içeri almadı. Karargahın çevresi tamamen kapatılarak, giriş- çıkışlara izin verilmedi. Karargah, polis ve jandarma ekiplerince de kuşatıldı. Gece saatlerinden sabaha kadar karargahtaki FETÖ mensubu askerlerin ikna edilmesi için çaba gösterildi. Bu çabalar sonuçsuz kalınca operasyon başlatıldı. Karargah çevresinde, gece saat 03.00 sıralarında, silah sesleri duyulmaya başlandı. İçerideki örgüt üyesi askerler ile etrafı kuşatan polisler arasında çatışma çıktı. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nün kapatılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Herkes dışarı çıksın' çağrısı üzerine Malatyalılar da ay- yıldızlı Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Meydanı (İnönü Meydanı) ve 2'nci Ordu Karargahı'na akın etti. Karargah çevresinde darbecilere tepki için bekleyen sivillere ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan sivillerden Enes Gün, yaralandı. 2'nci Ordu'dan dışarı doğru ateş eden FETÖ/PDY üyesi Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç, polis ekiplerince uzun namlulu tüfekle ateş edilmesi sonucu başına isabet eden tek mermiyle öldü. Binbaşı Kılınç'ın üzerinden 'Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün" yazılı not kağıdı bulundu.

FETÖ ÜYESİ ASKERLERE ZIRHLI ARAÇLA DESTEK Saatler 09.30'u gösterirken, Altay Kışlası'ndan 2 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT), 2'nci Ordu Karargahı'na doğru FETÖ mensuplarına destek için yola çıkarıldı. ZPT'lerden biri, sanayi alt geçidinde polis ekiplerince durdurulup, içindeki askerler gözaltına alınırken, diğeri ise etraftaki araçlara ve otobüslere zarar vererek, 2'nci Ordu Karargahı'na doğru hızla ilerledi. Karargahın yakınına gelen ZPT'den sivillere ve polislere ateş açıldı. ZPT sürücüsü Yarbay Ahmet Üçbudak, karargaha girilecek kapılar, TOMA'larla kapatıldığı için duvarı kırarak girmeye çalıştı ancak araç arızalandı. Üçbudak, ZPT'den inip, karargaha doğru koştuğu sırada polis ekiplerince vurularak, yaralandı. ADEM HUDUTİ'YE GÖZALTI Karargah içinde bulunan FETÖ mensubu askerler, 16 Temmuz günü saat 10.00'da teslim olmaya başladı. Daha sonra içeri giren polis ekiplerince, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ve diğer rütbeli FETÖ mensubu paşalar ile askerler gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

7'NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NDA YAŞANANLAR Darbe girişiminde kentten uzak olması nedeniyle kamuoyuna yansımayan gelişmelerden biri de 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda meydana gelen olaylardı. Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 7 askeri nakliye uçağı, 15 Temmuz gecesi izinsiz olarak havalandı. Nakliye uçakları, üslerine dönüş için izin verilmeyince 7'nci Ana Jet Üssü'ne yine izin almadan iniş yaptı. Bunun duyulmasının ardından dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak, havaalanı yönetimine talimat vererek, gelen uçakların yeniden kalkış yapmasının engellenmesi için pistlerin havalimanındaki kurtarma ve itfaiye araçlarıyla kapatılmasını istedi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'la da irtibata geçen Vali Toprak, büyük iş makinesiyle otobüslerin havalimanına götürülmesini istedi. Çok sayıda otobüs, TIR ve iş makinesi hızla havalimanına götürülüp, polisle jandarma ekiplerinin güvenliği altında, tek tek pistlere yerleştirildi. Vali Toprak, bölgeye yerleştirilen emniyet ve jandarma birimlerine, nakliye uçaklarındaki askeri personelin, olası karşı duruşta vurulması emrini verdi. Başkan Çakır sürücülere de "Bizden talimat gelmeden, kim olursa olsun araçlar çekilmeyecek" dedi. Çakır, emniyetin güvenlikle ilgili çalışmaları koordine etmesinden sonra "Sadece Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden talimat gelirse araçları çekebilirsiniz" diyerek, araçların çekilmemesini istedi. Havalimanındaki kurtarma ve itfaiye araçları şoförleri, FETÖ mensubu askerlerce tehdit edildi ancak araçlar geri çekilmedi. FETÖ mensubu askerlerce araçların pistten çekilmesi istenirken, belediye araçlarını kullanan sürücüler, "Bize yazılı kağıt getirin" cevabını verdi. 'Pano 01' pistinin kapatılması sonrasında tekrar havalanamayan 7 nakliye uçağında görevli 1 yarbay, 1 binbaşı, 9 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 19 astsubaydan oluşan 39 kişilik askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan personel arasında 1 kadın pilot da vardı. 7'nci Ana Jet Üssü'ndeki pistlerin kapatılmasının ardından askeri nakliye uçaklarının da darbe girişimine destek için kalkışları engellenmiş oldu. 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 17 Temmuz Pazar sabahı, polis ekiplerince gözaltına alınırken, nakliye uçaklarındaki 39 askeri personeli, olaydan 2 gün sonra Kayseri'ye gönderildi.