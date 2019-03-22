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Malatya'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 20 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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3 tutuklama DEAŞ operasyonu Malatya

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