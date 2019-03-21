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Malatya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş: - "İncelemelerimiz devam ediyor. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Bazı evlerimizde çatlaklar oluştu"

Malatya'nın Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, saat 08.51'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemelerde bulundu.

Kızıldaş, depremden etkilenen Güveçli, Hakverdi ve Tatkınık Mahalleleri'ne giderek, sarsıntıdan etkilenen ve evlerinde çatlaklar oluşan aileleri ziyaret etti.

Depremle ilgili vatandaşlardan bilgi alan Kızıldaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sarsıntı sonrası etkilenen mahallelere gittiğini ve incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Kızıldaş, depremden etkilenen bazı evlerde çatlaklar olduğunu anlatarak, "İncelemelerimiz devam ediyor. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Bazı evlerimizde çatlaklar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün mahallelerdeki çalışmaları da sürüyor." diye konuştu.

Öte yandan Arguvan Belediyesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise ders sırasında depreme yakalanan öğrencilerin okul bahçesine çıkmaları ile belediye personelinin bina dışına çıkması yer alıyor.

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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş deprem Malatya

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