HABER

Malatya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

Vali Aydın Baruş: - "Gelen ilk bilgiler bazı binalarda hasar oluştuğu yönünde. Can kaybı ve herhangi bir yaralanma da yok" - "Teknik ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen sahaya indi, tespitlere başlıyor. AFAD ekiplerimiz de orada, ihtiyaç duyan, konutu zarar gören ailelere çadır kuracaklar. Şu an için olumsuz bir durum yok"

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Gelen ilk bilgiler bazı binalarda hasar oluştuğu yönünde. Can kaybı ve herhangi bir yaralanma da yok" dedi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arguvan ilçesinde öğleden sonra 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini aktaran Baruş, "Herhangi bir bina yıkılması yok. Gelen ilk bilgiler bazı binalarda hasar oluştuğu yönünde. Can kaybı ve herhangi bir yaralanma da yok. Teknik ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen sahaya indi, tespitlere başlıyor. AFAD ekiplerimiz de orada, ihtiyaç duyan, konutu zarar gören ailelere çadır kuracaklar. Şu an için olumsuz bir durum yok." bilgisini verdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.

Depremi ciddi şekilde hissettiklerini dile getiren Kızıldaş, "İlçe halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Köylerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.

Kızıldaş, ilçede 21 Mart'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu hatırlatarak, ilçede o günden bu yana çok sayıda sarsıntının yaşandığını ifade etti.

Arguvan ilçesine bağlı Tatkınık Mahalle Muhtarı Habip Özdemir, mahalledeki bazı evlerde deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Yürektaşı Mahalle Muhtarı Yılmaz Korkmaz ise 21 Mart'ta meydana gelen depremin etkisini üzerilerinden atamadan bir deprem daha yaşadıklarını dile getirdi. Korkmaz, depremde bazı evlerdeki çatlakların daha da derinleştiğini belirterek, can ve mal kaybının bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, deprem kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de hissedildi.

Hekimhan ilçesinde deprem sırasında Sakarya İlk ve Ortaokulu tahliye edildi, esnaf ve vatandaşlar da panikle eve ve iş yerlerinde dışarı çıktı.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Yazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldıYazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldı
Isparta'da şoke eden anlar!Isparta'da şoke eden anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arguvan deprem Malatya

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.