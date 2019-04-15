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Malatya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 08:45 | Son Güncelleme

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş: - "İlçede şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı"

Malatya'nın Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçede saat 07.41'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta 4,5, 28 Mart'ta ise yine 4,1 büyüklüğünde üç sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Kızıldaş, "İlçemizde uzun süredir artçı sarsıntılar da sürüyordu. İlçede şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Şu an için bir şey görünmüyor ancak önceki depremlerde ağır hasarlı olan evlerimizin yıkılmasından endişe ediyoruz. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Araştırmalarımız sürüyor, ekiplerimiz mahallelerimizi gezip durumu kontrol ediyor." dedi.

Yürektaşı mahalle sakini Yılmaz Korkmaz da sabah evde bulundukları sırada depremin meydana geldiğini belirterek, "Bu sarsıntıyı diğerlerinden daha çok hissettik. Depremden dolayı bazı evlerdeki çatlaklar daha da derinleşti, ancak şu an için can ve mal kaybı görünmüyor." diye konuştu.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin depremin etkili olduğu mahallelerde incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arguvan deprem Malatya Mehmet Kızıldaş

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