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Malatya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği: - "Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamıştır"

MLAATYA (AA) - Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arguvan ilçesinde saat 07.41'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup, il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekiplerce Arguvan ve Hekimhan ilçesine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta 4,5, 28 Mart'ta ise 4,1 büyüklüğünde üç sarsıntı meydana gelmişti.

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