Malatya’daki deprem korkuttu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden odu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yetkililer önceki depremlerde hasar alan evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre saat 13,44’de Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem Malatya’nın yanı sıra Adıyaman ve Elazığ’da da hissedilirken, kısa süren sarsıntı paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, Pütürge ilçesinde de vatandaşlar deprem sonrası korkuyla dışarı çıktı.

İlçede yaşayan vatandaşlar depremin kısa sürdüğünü belirterek sarsıntı ile birlikte kendilerini sokağa attıklarını dile getirdi.

Depremin en çok hissedildiği ilçelerden biri olan Kale ilçesinde de vatandaşlar depremi hissettiklerini ve korkuyla sokağa çıktıklarını dile getirdi.

24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Pütürge ilçesinde binlerce evde hasar meydana gelmişti. Ocak ayından bu yana Pütürge ilçesinde çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, yetkililer özellikle hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

