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Malatya’daki depremde hasar gören evde hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Malatya’da depremde ağır hasar gören iki katlı müstakil evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak’ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan iki katlı müstakil evde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda, E.T.

Malatya’daki depremde hasar gören evde hırsızlık

Malatya’da depremde ağır hasar gören iki katlı müstakil evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak’ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan iki katlı müstakil evde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, E.T. isimli şahıs ikametten çaldığı 1 adet su saati ile birlikte yakalanırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Malatya’daki depremde hasar gören evde hırsızlık

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