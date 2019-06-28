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Malatya'daki eş zamanlı karaciğer naklinde hastalar taburcu olmaya başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda canlıdan canlıya karaciğer nakli operasyonu yapılan 5 hasta taburcu olmaya başladı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda canlıdan canlıya karaciğer nakli operasyonu yapılan 5 hasta taburcu olmaya başladı. Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 12 Haziran günü 5 hasta karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan ameliyatla Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi planlanan ve 35 cerrahın katıldığı 12 saat süren ameliyatlar başarıyla tamamlandı. 12 Haziran'da tamamlanan ameliyatlardan sonra 5 karaciğer alıcısı ve 5 karaciğer vericisini Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde üniversite ve hastane yönetimi bir araya getirdi. Hasta yakınlarının da bulunduğu toplantıya Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, hastane yönetimi ve karaciğer enstitüsü doktorları katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, karaciğer nakli hastalarından 5 verici ile 5 alıcı 10 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "İyileşme yolunda son günler olduğunu ve bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının da yakın zamanda taburcu olacağını ifade ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın gözü önünde yaptığımız bu önemli çalışmanın sadece Guinness Rekorlar Kitabı'na değil dünya tıp tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etmek istiyorum" dedi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, amaçlarının insan sağlığı üzerinde rekor kırmak çabası olmadığını vurgulayarak, bazı hastaların taburcu olduğunu bazılarının ise birkaç gün içerisinde evlerine gönderileceğini ifade etti. Karaciğer nakili gerçekleşen hastalar ve donörler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, operasyona katılan doktorlara teşekkür etti.

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