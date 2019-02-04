Malatya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün 'ev abileri' olarak adlandırılan 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
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