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Malatya'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 24 Eylül'de kent merkezli Hatay, Antalya, İzmir, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yaptı. Operasyonlarda, aralarında görevinden ihraç edilen komiserin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de 'etkin pişmanlık'tan faydalandı. Şüphelilerden 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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