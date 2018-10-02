Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 6 sanık, 6 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanın İrfan Özer, Mustafa Erdihan ve Hasan Salman ile A.K, M.Ö, Y.D. ve avukatları katıldı.

Atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve bazılarının "ByLock" kullandıklarını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Erdihan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, İrfan Özer'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay, Hasan Salman'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Y.D'ye 1 yıl 10 ay 15 gün, A.K. ve M.Ö'ye ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası vererek, bu sanıklar yönünden hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

