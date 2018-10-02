HABER

Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 6 sanık, 6 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanın İrfan Özer, Mustafa Erdihan ve Hasan Salman ile A.K, M.Ö, Y.D. ve avukatları katıldı.

Atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve bazılarının "ByLock" kullandıklarını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Erdihan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, İrfan Özer'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay, Hasan Salman'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Y.D'ye 1 yıl 10 ay 15 gün, A.K. ve M.Ö'ye ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası vererek, bu sanıklar yönünden hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

PARTNERBunları yiyen hızla kilo veriyor!Bunları yiyen hızla kilo veriyor!
Engelliler Ayvalık'ta buluştu (Tekrar)Engelliler Ayvalık'ta buluştu (Tekrar)
Kediyi düştüğü denizden itfaiye ekibi çıkardıKediyi düştüğü denizden itfaiye ekibi çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi dava duruşma FETÖ Malatya

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.