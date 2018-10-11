Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan İsmail Çetinkaya ve Arife Yücel, tutuksuz sanık Erdal Aras ile avukatları katıldı.
Atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.
Savcı, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Çetinkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay, Aras'a aynı suçtan 6 yıl 3 ay, Yücel'e ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, Yücel'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesi, Çetinkaya'nın tutukluluk halinin devamı, Aras'ın ise hüküm kesinleşinceye kadar hakkındaki adli kontrolün devamına hükmetti.
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