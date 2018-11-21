Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan Barış Özdamar ve tutuksuz yargılanan sanık H.B. ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli deliller dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özdamar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık H.B'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan Fatma Kaya'ya "silahlı terör örgütüne yardım etmekten" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

