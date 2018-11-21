HABER

Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 3 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan Barış Özdamar ve tutuksuz yargılanan sanık H.B. ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli deliller dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özdamar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık H.B'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan Fatma Kaya'ya "silahlı terör örgütüne yardım etmekten" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

PARTNER'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum''İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'
Liseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandıLiseli Barbaros, gözyaşlarıyla uğurlandı
Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiŞişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma FETÖ hapis cezası Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.