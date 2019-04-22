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Malatya'daki kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri kara yolunun Yukarıulupınar mevkisi, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri kara yolunun Yukarıulupınar mevkisi yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

İlçede dün akşam saatlerinden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle geceden itibaren kapanan Malatya-Kayseri kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde, Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise karayolları ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Malatya 81. Şube Şefliği ekipleri, 3 kar kürüme aracı ve 2 kamyon ile tuzlama ve yol temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Soğuk havanın etkili olduğu 1200 rakımlı Yukarıulupınar mevkisinde polis ekipleri buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

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Darende kapanan yol kar Malatya yoğun kar yağışı

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