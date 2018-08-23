Malatya'daki kazada 1 yaşındaki Beril Nisa öldü, 3 yaralı

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar attıktan sonra refüjdeki bariyere saplanan otomobildeki 1 yaşındaki Beril Nisa Uçar hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erkenek tüneli çıkışında meydana geldi. Adıyaman'dan Malatya'ya yönüne ilerleyen Macide Hakyol Uçar yönetimindeki 44 BM 744 plakalı otomobil, Erkenek tüneli girişinde kontrolden çıkıp, taklalar attıktan sonra refüjdeki bariyerlere saplandı. Kazada, sürücü Macide Hakyol ile araçta bulunan Hüseyin, Mehmet Akif ve Beril Nisa Uçar ağır yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan minik Beril, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavileri süren 3 yaralının sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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