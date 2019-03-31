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Malatya'daki olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki olaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Pütürge'deki olaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.

Karamollaoğlu'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

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erdoğan Malatya

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