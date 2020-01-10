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  4. Malatya'daki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Malatya'daki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Malatya'daki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "nitelikli yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "kasten yaralama", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 6 Ocak'ta gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Malatya operasyon

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