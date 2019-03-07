Malatya'daki PKK/KCK davası

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK tarafından sözde özel günlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 26 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan M.R.Ö. ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan bazılarının örgüte yakın derneğin üyesi olduklarını, derneğin terör örgütü PKK/KCK için önem atfettiği günlerde düzenlediği eylemlere katıldıklarını, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine slogan attıklarını belirterek, eylemlerde üniversitelerde eğitim alan gençlerin ön plana sürüldüğünü ve derneğin terör örgütünün kentteki gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Savcı, bazı sanıkların da İnönü Üniversitesinde 2015'te polise el yapımı patlayıcı atan grupta yer aldıklarını, yüzlerini bez parçasıyla kapattıklarını ve benzeri eylemlere katıldıklarını ifade ederek, atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık M.R.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

