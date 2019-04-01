HABER

Malatya'daki seçim kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Pütürge ilçesinde dün oy verme işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Pütürge Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Bölünmez Mahalllesi'ne getirilen Hasan ve İlyas Aktaş'ın cenazeleri ilk olarak evlerine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazı öncesi İlçe Müftüsü Enes Yıldırım, birlik mesajları verdi. Yıldırım'ın kıldırdığı namazın ardından Hasan ve İlyas Aktaş, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına olayda yaralanan İlyas'ın babası Ali Aktaş, aile yakınları, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay, İsmail Hakkı Kiraz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda dün sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
8'inci defa muhtar seçildi8'inci defa muhtar seçildi
Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dediYenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Malatya pütürge seçim kavgası Silahlı kavga tören yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.