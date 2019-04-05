Malatya'daki seçim kavgası

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulunda oy verme işlemleri sırasında meydana gelen, İlyas ve Hasan Aktaş'ın öldüğü, Ali Aktaş'ın ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştı.

