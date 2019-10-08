HABER

Malatya'daki seçim kavgası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar B.S, K.S, Ö.S, A.S. ve H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve maktul avukatları, salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından avukatları dinledi.

Sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

Öte yandan duruşma nedeniyle adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Muğla'da bir deprem daha!Muğla'da bir deprem daha!
Deprem uzmanı Kutoğlu, AVM'leri toplanma bölgesi olarak önerdiDeprem uzmanı Kutoğlu, AVM'leri toplanma bölgesi olarak önerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Malatya Pütürge sandık müşahitleri

En Çok Okunan Haberler

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

Muğla'da bir deprem daha!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.