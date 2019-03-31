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Malatya'daki seçim kavgasına yayın yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

Pütürge Sulh Ceza Hakimliği, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yayın yasağı kararı verdi

Pütürge Sulh Ceza Hakimliğince Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemleri sırasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yayın yasağı kararı getirildi.

Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde meydana gelen İlyas ve Hasan Aktaş'ın öldüğü, bir kişinin de yaraladığı olay hakkında başlatılan soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Pütürge Sulh Ceza Hakimliği de Başsavcılığın talebini kabul ederek, soruşturma tamamlanıncaya kadar olay ve soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınlara yayın yasağı konulmasına karar verdi.

Hakimlik, gereğinin yerine getirilebilmesi için yayın yasağı kararının Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili kurumlara tebliğ edilmesine hükmetti.

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