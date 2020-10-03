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  4. Malatya’daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı

Malatya’daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen üç ayrı olayda 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi Dinç sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı.

Malatya’da meydana gelen üç ayrı olayda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi Dinç sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada A.B. tarafından açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralanırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi A.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada ise G.F.’nin bıçak darbelerine maruz kalan S.G. yaralandı. Sol bacağı ile sağ omuz bölümlerinde darbe alan S.G. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi G.F. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Yeşilyurt - Gedik Mahallesi Taçyıldız Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen aile içi kavgada da eşi T.Ö. tarafından yüz kısmında bıçakla yaralanan F.Ö. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken T.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Her üç olayla da ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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