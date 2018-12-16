Malatya'daki Suriyelilerden, sınır ötesi harekata destek

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Suriye'deki iç savaştan kaçarak Malatya'ya sığınan Suriyeli Abraz aşireti Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatına destek verdiklerini açıkladı. Beydağı Mahallesi'nde ikamet eden yaklaşık 400 Abraz aşireti üyesi bir araya gelerek Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği lası harekatı desteklediklerini açıkladı. Abraz aşireti ve Malatya'da yaşayan Suriyeliler adına konuşan Muhammed Ahmed Almişel, Türkiye'ye teşekkür ederek, Hükümete hem de cumhurbaşkanına destekleri için Suriyeliler olarak yardımları için teşekkür ederiz. Türkiye hükümeti hem de milleti bizlere çok yardım etti. Evlerini bize açtı bütün kapılar bizim önümüzde açık Suriyelilere karşı. Hiç unutmayacağız. Türkiye hükümetine desteklerinden dolayı saygılar sunuyorum. Hastalar ve Suriye halkı için sınırı açtınız, bu yardımları bizler unutmayacağız. Bu yardımlar bizim boynumuzda bir borçtur. Şunda biz Suriyeliler olarak Türkiye hükümeti ve devletini destekliyoruz. Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz. Fırat'ın doğusunu baskı altına aldılar. Biz Halepliler ve tüm köylülerin istediği gibi baskı altına almışlar. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazlumlarımız, esirlerimiz için uğraştı. Müslümanların sultanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah zafer bizimdir dedi.



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