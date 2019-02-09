Malatya'daki trafik kazası

Malatya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ali Uçar idaresindeki Malatya Zafer firmasına ait 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsünün, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, Battal Yardımcı'nın kullandığı 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsüne çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekledikten sonra yola doğru hareket eden özel halk otobüsüne, yolcu otobüsünün yandan çarpması ve çevredekilerin araçlara doğru koşması yer alıyor.
Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında dün yolcu otobüsü, özel halk otobüsüne çarpmıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 17 kişi yaralanmıştı.
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum