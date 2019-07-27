Malatya'da engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5 şüpheli ise suçlamaları kabul ederek detaylı ifade verdiği için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan ekipler, usulsüz engelli raporu alanların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu, özellikle diyabet ve kalp hastalıkları için sahte belge düzenleyen, başkalarının yerine tahlil, tetkik yaptıran ve bunlarla sağlık sorunu olmayan kişilerin engelli raporu almasını sağlayan şüphelileri belirlemiş ve eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.