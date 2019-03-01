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Malatya’dan Aksaray’a gelerek 7 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Malatya’dan Aksaray’a gelen ve 4 iş yeri ile 3 kurumdan hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Malatya’dan Aksaray’a gelerek 7 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Malatya’dan Aksaray’a gelen ve 4 iş yeri ile 3 kurumdan hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemece çıkan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Hırsızlık olayları 16 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 iş yeri ve 3 kurum olmak üzere toplam 7 hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinde yaptığı çalışmalar sonrası 1 şahsı tespit etti. Şüphelinin Serkan Ç. (34) olduğunu tespit eden polis ekipleri teknik ve fiziksel takibin ardından Küçük Bölcek Mahallesi’nde bir eve yaptığı operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.
Şahsın iş yerlerinden elektronik malzemeler, kurumlardan da bilgisayar ve telefon çaldığı öğrenilirken, şüphelinin Malatya’dan Aksaray’a hırsızlık yapmaya geldiği öğrenildi.

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