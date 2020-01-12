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  4. Malatya'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

Malatya'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Malatya'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

Malatya'dan, Suriye'nin İdlib kentine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İyilik Derneği Malatya Temsilciliği tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde kışın zorlu yaşam şartlarında mücadele verenlere 400 gıda kolisi 500 battaniye 600 çift çocuk çizmesi ve kışlık giysi yardımında bulundu.

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi yüklü tır, İdlib'e gönderilmek üzere Malatya'dan yola çıktı.

İyilik Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Erkuş, yaşanan sıkıntılar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalıp sınırlardaki güvenli bölgelere gelen, çamur içerisinde yaşam mücadelesi veren İdliblilere bir nebze olsun çare olmak amacıyla yardımda bulunduklarını belirtti.

Erkuş, bölgeye ikinci gıda ve insani yardım tırını gönderdiklerini ifade ederek, "Bu çalışma kapsamında Malatyalı kardeşlerimiz İdlib'den göç etmek zorunda bırakılanlar için seferber oldu ve elhamdülillah on beş gün içinde ikinci tırımız 400 gıda kolisi 500 battaniye 600 çift çocuk çizmesi ve kışlık elbiseyle bugün yola çıkıyor. İyilik Derneği adına mazluma ve darda kalmışa her daim elini uzatıp çare olan Malatya'mızın güzel insanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

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