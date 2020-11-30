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Malatyalı gazeteci koronaya yenik düştü

30.11.2020 12:34 | Son Güncelleme:
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Malatya’da basın camiasının sevilen isimlerinden 48 yaşındaki Akif Çelik, bir süredir gördüğü korona virüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik (48) bir süre önce korona virüse yakalandı.

Malatya’da basın camiasının sevilen isimlerinden 48 yaşındaki Akif Çelik, bir süredir gördüğü korona virüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik (48) bir süre önce korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yaklaşık bir aylık tedavi süresi sonrası pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındı. Kalp kapakçığında ve bazı iç organlarında hasara neden olan hastalık sonrası yoğun bakımdan servise çıkarılan ve ameliyat için gün bekleyen Çelik, önceki gün yine pıhtı atması nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çelik’in vefatı Malatya’da basın camiasında büyük üzüntüye neden olurken, bugün Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı ile gözyaşları arasında defnedildi.
Cenaze törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Av. Fatih Kerimoğlu ile gazeteci arkadaşları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Çelik, uzun dönem Malatya’da birçok basın kurumunda görev aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda Yeşilyurt Belediyesinde göreve başlamıştı. Çelik, ayrıca Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nin Genel Başkanlığını yürütüyordu.

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