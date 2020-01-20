Malatyalı öğrenciler ve kadınlar İdliblilere battaniye ve kışlık giysi örecek

Malatya'da başlatılan "Her İlmek, Bir Yürek Projesi" kapsamında öğrenci ve ev kadınlarından oluşan gönüllüler, hazırladıkları el işlerini Suriye'nin İdlib bölgesindeki savaş mağduru ailelere gönderecek.

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malatya Şubesince başlatılan proje kapsamında gönüllülerin katkılarıyla örülecek atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işleri İdlibli ailelere ulaştırılacak.

Çalışmayla ilgili bilgi veren TDV Malatya Şube yöneticisi Rıdvan Erdem, kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik barınak, yakacak, gıda ve çeşitli alanlarda insani yardımların Türkiye Diyanet Vakfı tarafından devam ettirildiğini belirterek, "Her İlmek, Bir Yürek Projesi"yle de ailelere kışlık giyim yardımda bulunulacağını ifade etti.

"İyiliğin büyüğü, küçüğü olmayacağını" belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Malatya İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlattığımız proje kapsamında gönüllülerimiz derslerinden ve işlerinden arta kalan zamanlarından feragat ederek böyle bir çalışma gerçekleştirecek. Proje kapsamında el emeğiyle hazırlanan atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işlerini Suriye'de çadırlarda yaşamak zorunda kalan savaş mağduru ailelere hediye edeceğiz. Başlattığımız bu projenin şöyle değerli bir yanı var, ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, mağazalardan bu ürünleri parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli olduğunu ve gönüllere dokunduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattık. İyiliğin büyüğü ve küçüğü olmayacağını, kimin elinden ne imkan geliyorsa bu şekilde de mazluma umut olunabileceğini ifade etmek istiyoruz."