HABER
  4. Malatyalı öğrenciler ve kadınlar İdliblilere battaniye ve kışlık giysi örecek

Malatyalı öğrenciler ve kadınlar İdliblilere battaniye ve kışlık giysi örecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Malatyalı öğrenciler ve kadınlar İdliblilere battaniye ve kışlık giysi örecek

Malatya'da başlatılan "Her İlmek, Bir Yürek Projesi" kapsamında öğrenci ve ev kadınlarından oluşan gönüllüler, hazırladıkları el işlerini Suriye'nin İdlib bölgesindeki savaş mağduru ailelere gönderecek.

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malatya Şubesince başlatılan proje kapsamında gönüllülerin katkılarıyla örülecek atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işleri İdlibli ailelere ulaştırılacak.

Çalışmayla ilgili bilgi veren TDV Malatya Şube yöneticisi Rıdvan Erdem, kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik barınak, yakacak, gıda ve çeşitli alanlarda insani yardımların Türkiye Diyanet Vakfı tarafından devam ettirildiğini belirterek, "Her İlmek, Bir Yürek Projesi"yle de ailelere kışlık giyim yardımda bulunulacağını ifade etti.

"İyiliğin büyüğü, küçüğü olmayacağını" belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Malatya İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlattığımız proje kapsamında gönüllülerimiz derslerinden ve işlerinden arta kalan zamanlarından feragat ederek böyle bir çalışma gerçekleştirecek. Proje kapsamında el emeğiyle hazırlanan atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işlerini Suriye'de çadırlarda yaşamak zorunda kalan savaş mağduru ailelere hediye edeceğiz. Başlattığımız bu projenin şöyle değerli bir yanı var, ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, mağazalardan bu ürünleri parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli olduğunu ve gönüllere dokunduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattık. İyiliğin büyüğü ve küçüğü olmayacağını, kimin elinden ne imkan geliyorsa bu şekilde de mazluma umut olunabileceğini ifade etmek istiyoruz."

Erdem, projeye katılanların öğrenci yurtlarındaki arkadaşlarını, komşularını, eş, dost ve akrabalarını bu iyilik seferberliğine dahil edebileceğini dile getirerek "Katkı sunan kişiler hazırladıkları el işlerini 6 Şubat'a kadar Malatya Başkonaklar'da bulunan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'na teslim edebilirler. Hazırlanan ürünlerin sıfırdan yapılmasını ve hiç kullanılmamış olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Fethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldıFethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldı
İmamoğlu Terkos gölü'nde incelemelerde bulunduİmamoğlu Terkos gölü'nde incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Her İlmek Bir Yürek" Projesi İdlib Malatya İl Müftülüğü Suriye (TDV) türkiye diyanet vakfı yardım

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

İğrenç olay! İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı

Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

16 gün oldu... Gülistan'dan haber yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.