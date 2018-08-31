Malatya Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Vefa Konağı"nın açılışı yapıldı.
Bakanlığın Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Hürriyet Parkı'ndaki eski nikah dairesini yaşlılar için sosyal tesise dönüştüren belediye, haftanın belirli günlerinde sağlık hizmeti ve danışmanlığı ile rehberlik hizmeti sunacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, açılışta yaptığı konuşmada, Vefa Konağı projesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Proje kapsamında eski nikah dairesini, tadilatını yaparak yaşlılar için sosyal tesise dönüştürdüklerini aktaran Polat, şöyle devam etti:
"Yaşlılarımız buraya gelip dinlenebilecek, çay kahve içebilecek, berberde kişisel bakımlarını gerçekleştirebilecek. Burası Malatya merkezinde bir yer. Ayrıca bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek temizliklerini, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine cuma günleri büyüklerimizi alıyoruz onlarla Malatya'nın tarihi mekanlarını geziyoruz, cuma namazı kılıyoruz, öğle yemeğini yedikten sonra tekrar mahallelerine bırakıyoruz. Büyüğe saygısı olmayan, yaşlısına sahip çıkmayan bir toplum batmış demektir. Bizim medeniyetimizde, geleneğimizde yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve onlara saygı gerekliliğimizdir."
Yaşlılara saygıda kusur edilmemesi gerektiğini dile getiren Polat, böyle bir ortamın yaşlıların emrine sunulmasının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Vefa Konağı'nın çok önemli bir proje olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.
Hayata geçirdikleri hizmetlerle Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceklerini dile getiren Kahtalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Malatya'ya hem Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesaplarını başlarına geçirmek için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, konağın açılışı yapıldı. Törene, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.
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