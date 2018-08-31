HABER

Malatyalı yaşlılar "konakta" ağırlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Vefa Konağı" açıldı - Konakta, yaşlılara sağlık hizmetlerinden kişisel bakıma kadar her türlü hizmet verilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Vefa Konağı"nın açılışı yapıldı.

Bakanlığın Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Hürriyet Parkı'ndaki eski nikah dairesini yaşlılar için sosyal tesise dönüştüren belediye, haftanın belirli günlerinde sağlık hizmeti ve danışmanlığı ile rehberlik hizmeti sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, açılışta yaptığı konuşmada, Vefa Konağı projesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Proje kapsamında eski nikah dairesini, tadilatını yaparak yaşlılar için sosyal tesise dönüştürdüklerini aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımız buraya gelip dinlenebilecek, çay kahve içebilecek, berberde kişisel bakımlarını gerçekleştirebilecek. Burası Malatya merkezinde bir yer. Ayrıca bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek temizliklerini, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine cuma günleri büyüklerimizi alıyoruz onlarla Malatya'nın tarihi mekanlarını geziyoruz, cuma namazı kılıyoruz, öğle yemeğini yedikten sonra tekrar mahallelerine bırakıyoruz. Büyüğe saygısı olmayan, yaşlısına sahip çıkmayan bir toplum batmış demektir. Bizim medeniyetimizde, geleneğimizde yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve onlara saygı gerekliliğimizdir."

Yaşlılara saygıda kusur edilmemesi gerektiğini dile getiren Polat, böyle bir ortamın yaşlıların emrine sunulmasının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Vefa Konağı'nın çok önemli bir proje olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Hayata geçirdikleri hizmetlerle Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceklerini dile getiren Kahtalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Malatya'ya hem Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesaplarını başlarına geçirmek için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, konağın açılışı yapıldı. Törene, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandıDanıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladıAdnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi tören Vefa Konağı

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.