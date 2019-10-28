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Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ADIYAMAN'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesi için yetkililerden yardım isterken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu. Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek, yaylaya yol talebinde bulundu. Malatyalılar, Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini dile getirdi. Olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı.

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