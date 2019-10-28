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Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yetkililerden yardım istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Adıyaman'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesi için yetkililerden yardım isterken, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yetkililerden yardım istediler

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu.

YOL YAPIMININ DURULMASINI İSTEDİLER

Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek, yaylaya yol talebinde bulundu. Malatyalılar, Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini dile getirdi.

SINIRIN BELİRLENMESİNİ İSTEDİLER

Olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: DHA

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adıyamanlılar malatyalılar yayla yol

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çahiller adıyaman olsa ne olcak malatya olsa ne olcak
ispirlilerle bayburt hikayesine döner bigün
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