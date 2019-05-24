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Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Malatya’nın en işlek meydanlarından olan Soykan Meydanındaki ağaca oğul atan arılar, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Malatya’nın en işlek meydanlarından olan Soykan Meydanındaki ağaca oğul atan arılar, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Polisin tedbir aldığı alanda vatandaşlar, güvenli bir şekilde arıları başka bölgeye taşıdı
Malatya’nın Yeni Cami önündeki Soykan Parkı’nda bir ağaca arılar oğul attı. Kovan ve çevresindeki arılar, bir anda meydanı istila etti. Bu kadar çok arıyı gören vatandaşlar, uzun süre bölgeye yaklaşamadı. Bu sırada meydanda görevli yunus polisleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Polislerden biri vatandaşların da yardımı ile arı kovanını boş bir karton kutuya koymayı başardı. Ana kraliçe arının kutuya girmesi ile yüzlerce arı aynı kutuya alındı.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen bu anlardan sonra ise kovan, güvenle başka bir bölgeye taşındı.

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti

Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti
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