Malatya'nın 'Kristal Kayısı'ları sahiplerini buldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da düzenlenen ‘8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali’ ödül töreniyle sona erdi. Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışma'da; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülünü aldı. Festivalde 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı. 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, "Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim" dedi.

Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nda dereceye girenler için ödül törenine geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Film' ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin'in yaptığı 'The Teacher' filmine verildi.

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARI

Ulusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı:

En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Murat Çetinkaya'nın 'Sonsuz' filmi aldı. En İyi 2'nci Kısa Film Ödülü'nü 'Kimse Elimi Tutmasın' filmi Yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3'üncü Kısa Film Ödülü'nü 'Pantolon' Yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Her Şey Yolunda' Yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı.

Kazananların ödüllerini Jüri Başkanı Emre Konuk verdi. Bu yıl ikinci kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu verdi. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu 'Bir Düş Gördüm' projesine takdim etti. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Aralık' isimli proje oldu. Kazananı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz açıkladı.

ULUSLARARASI YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'THE LOAD' (YÜK)

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Film Ödülü Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Uluslararası Yarışma Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise Julia Achilli tarafından 'Aga' adlı filme verildi.

ULUSAL YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'ANONS'

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın kazananları, Kristal Kayısı Ödülleri'ni birbirinden değerli isimlerden aldı. Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Festival Onursal Başkanı, Malatya Valisi Aydın Baruş geldi. En İyi Film Ödülü'ne Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi layık görüldü. Film ekibi, ödülünü Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. 'Aydede' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı. 'Ulusal Uzun Metraj Yarışma Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Banu Sıvacı'nın yönettiği 'Güvercin' filmi oldu. Sıvacı, ödülünü Prof. Dr. Ulvi Saran'dan aldı. 'En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü'ne 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü. Ödül, Jüri Başkanı Reis Çelik tarafından verildi. 'Aydede' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Banu Fotocan ise ödülünü tüm sokak hayvanları için almak istediğini söyledi. 'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü' ise 'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'in oldu. Öner'e ödülünü Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi. 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü', 'Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'ın oldu. Ödülü, Atalay Taşdiken verdi. 'En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü'nü ise 'Anons' filmi ile Krumm Rodrigues aldı. Ödülü Gökhan Tiryaki verdi. Ödül gecesinde SİYAD Ödülü'nün sahibi 'Sıra dışı bir olayı günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle, özgün bir sinema diliyle anlattığı için' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi oldu. Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü ise Mustafa Karadeniz'in yönettiği 'Çınar' filminin oldu. Ödülü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Festival Direktörü Suat Köçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali, katılan ve ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından görkemli bir törenle sona erdi.