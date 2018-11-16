Malatya'nın 'Kristal Kayısı'ları sahiplerini buldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da düzenlenen ‘8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali’ ödül töreniyle sona erdi. Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışma'da; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülünü aldı. Festivalde 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı. Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı. 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, "Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim" dedi. Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nda dereceye girenler için ödül törenine geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Film' ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin'in yaptığı 'The Teacher' filmine verildi.

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARI Ulusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı: En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Murat Çetinkaya'nın 'Sonsuz' filmi aldı. En İyi 2'nci Kısa Film Ödülü'nü 'Kimse Elimi Tutmasın' filmi Yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3'üncü Kısa Film Ödülü'nü 'Pantolon' Yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Her Şey Yolunda' Yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı. Kazananların ödüllerini Jüri Başkanı Emre Konuk verdi. Bu yıl ikinci kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu verdi. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu 'Bir Düş Gördüm' projesine takdim etti. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Aralık' isimli proje oldu. Kazananı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz açıkladı. ULUSLARARASI YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'THE LOAD' (YÜK)