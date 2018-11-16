HABER

Malatya'nın 'Kristal Kayısı'ları sahiplerini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 00:01 | Son Güncelleme

MALATYA'da düzenlenen ‘8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali’ ödül töreniyle sona erdi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da düzenlenen ‘8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali’ ödül töreniyle sona erdi. Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışma'da; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülünü aldı. Festivalde 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı. 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, "Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim" dedi.

Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nda dereceye girenler için ödül törenine geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Film' ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin'in yaptığı 'The Teacher' filmine verildi.

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARI

Ulusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı:

En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Murat Çetinkaya'nın 'Sonsuz' filmi aldı. En İyi 2'nci Kısa Film Ödülü'nü 'Kimse Elimi Tutmasın' filmi Yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3'üncü Kısa Film Ödülü'nü 'Pantolon' Yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Her Şey Yolunda' Yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı.

Kazananların ödüllerini Jüri Başkanı Emre Konuk verdi. Bu yıl ikinci kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu verdi. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu 'Bir Düş Gördüm' projesine takdim etti. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Aralık' isimli proje oldu. Kazananı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz açıkladı.

ULUSLARARASI YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'THE LOAD' (YÜK)

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Film Ödülü Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Uluslararası Yarışma Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise Julia Achilli tarafından 'Aga' adlı filme verildi.

ULUSAL YARIŞMA, EN İYİ FİLM: 'ANONS'

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın kazananları, Kristal Kayısı Ödülleri'ni birbirinden değerli isimlerden aldı. Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Festival Onursal Başkanı, Malatya Valisi Aydın Baruş geldi. En İyi Film Ödülü'ne Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi layık görüldü. Film ekibi, ödülünü Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. 'Aydede' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı. 'Ulusal Uzun Metraj Yarışma Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Banu Sıvacı'nın yönettiği 'Güvercin' filmi oldu. Sıvacı, ödülünü Prof. Dr. Ulvi Saran'dan aldı. 'En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü'ne 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü. Ödül, Jüri Başkanı Reis Çelik tarafından verildi. 'Aydede' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Banu Fotocan ise ödülünü tüm sokak hayvanları için almak istediğini söyledi. 'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü' ise 'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'in oldu. Öner'e ödülünü Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi. 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü', 'Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'ın oldu. Ödülü, Atalay Taşdiken verdi. 'En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü'nü ise 'Anons' filmi ile Krumm Rodrigues aldı. Ödülü Gökhan Tiryaki verdi. Ödül gecesinde SİYAD Ödülü'nün sahibi 'Sıra dışı bir olayı günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle, özgün bir sinema diliyle anlattığı için' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi oldu. Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü ise Mustafa Karadeniz'in yönettiği 'Çınar' filminin oldu. Ödülü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Festival Direktörü Suat Köçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali, katılan ve ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından görkemli bir törenle sona erdi.

PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Zonguldak'ta tente imalatı yapan iş yerinde yangınZonguldak'ta tente imalatı yapan iş yerinde yangın
Malatya'nın 'Kristal Kayısı'ları sahiplerini bulduMalatya'nın 'Kristal Kayısı'ları sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

İlginizi Çekebilir

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.