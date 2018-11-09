Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı solunum yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan Fatih Kaydı, solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı sebebiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz yoğun bakım ünitesine solunum yetmezliği ve akut akciğer ödemi tanısıyla yatırılarak tedavi edilen hastamız Fatih Kaydı'nın hayatı riski devam etmekte olup solunum desteği verilmektedir. Durumu daha iyiye gitmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve çok sayıda kişi, sosyal medya hesabından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.