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Malatya'ya özgü tat; yassı kadayıf (ÖZEL) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Malatya ve çevresinde yapılan, isteğe göre içine ceviz, fıstık ile kaymak koyulan yassı kadayıf, lezzetiyle yiyenlerin en çok tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor.

Malatya ve çevresinde yapılan, isteğe göre içine ceviz, fıstık ile kaymak koyulan yassı kadayıf, lezzetiyle yiyenlerin en çok tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor. Kadayıfçı Mehmet Emin Doğan (45), yassı kadayıfın, Malatya'ya özgü tatlı olduğunu söyledi.
Toz şeker, yaş maya ve un ile yapılan yassı kadayıf, Malatyalıların vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. İsteğe göre, içine ceviz, fıstık ve kaymak koyulan yassı kadayıf, sıcak taşların üzerinde pişiriliyor. Bir süre şerbette bekletilen yassı kadayıfın hazır olması, yarım saati buluyor. Kentte yıllardır kadayıfçılık yapan Mehmet Emin Doğan, yassı kadayıfın, Malatya'ya özgü tatlı olduğunu belirterek, Döken birkaç şehir daha var ama Malatya'nınkini tutturamıyorlar. Çok iri veya başka şekilde oluyor. Malatya'ya has diyebiliriz dedi.
Kadayıfın yapımında 3 çeşit un kullandıklarını anlatan Doğan, Kadayıfımızı Konya ve Gaziantep'ten getirdiğimiz unlarla yapıyoruz. 3- 4 çeşit mayalarla kabartma tozu, karbonat, yaş maya, yumurta ve en önemlisi sıcaklık derecesidir. En püf can alıcı noktası da içerisine bıraktığımız sarı un. Onun sıcak suyla temas ettiği andır. Onu tutturamazsanız yassı kadayıfın pek bir şeyi kalmaz. Pişer pişmez, sıcak yenilmesi de tatlının tadına varılmasında başka kuraldır diye konuştu.

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