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Malaty’da suçlulara göz açtırılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Malatya’da gümrük kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve tefecilik yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında F.

Malatya’da gümrük kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve tefecilik yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında F. K. isimli şahsın iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda, 9 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Silah kaçakçılığı
KOM Şube tarafından kentte gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silah Ticaretine yönelik fiziki takipli çalışmalar neticesinde; M.B. isimli şahsa ait 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 23 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet uzun namlulu pompalı tüfek, 1 adet yivli tüfek, 4 adet kılıç, 6 adet tabanca şarjörü, 797 adet av tüfeği kartuşu ve 657 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘6136 SKM’ kapsamında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Tefecilere göz açtırılmıyor
Kentteki son operasyon ise haksız para kazancı elde eden tefecilere yönelik gerçekleştirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce projeli yürütülen dosya kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.
Malatya’da tefecilik yaparak yüksek faiz karşılığında vatandaşları borçlandırıp, ödeme zorluğu çekenleri ise icraya vererek tehdit ve darp ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin İcra Müdürlüğü ile Tapu ve Vergi Dairelerinden toptan çiçek satışı kisvesi altında tefecilik suçunu işledikleri belirlenirken, 7 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 13 milyon 348 bin 000 TL değerinde mağdurlara ait toplam 173 adet borç senedi ele geçirildi.
Yapılan aramalarda ayrıca 465 bin 750 TL değerinde müştekilere ait çek, 208 bin TL nakit para, alacak ve borçluların faizle borçlandırıldıklarının yazılı olduğu ajanda, çok sayıda sözleşme ve teminat mektupları ele geçirildi.
Gerçekleştirilen eş zamanı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri sürerken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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